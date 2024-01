FAQs

Wo und wann finden die Fußballcamps statt?

Die kicker Kids Fußballcamps finden ganzjährig, bevorzugt allerdings im Rahmen der Oster-, Sommer- und Herbstferien in ganz Deutschland bei ausgewählten Partnervereinen statt. Klicke hier, um dich als Partnerverein zu bewerben



Wer kann an den Fußballcamps teilnehmen?

Die kicker Kids Fußballcamps sind konzipiert worden für Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 15 Jahren. Besondere Einstiegsvoraussetzungen wie zum Beispiel Erfahrungen oder eine Vereinsmitgliedschaft gibt es nicht. Dadurch sind die kicker Kids Fußballcamps auch eine tolle Möglichkeit, den Fußball im Verein einmal "auszuprobieren".

Was muss ein Partnerverein tun?

Einen Großteil der Organisation, des Teilnehmermanagments, der Buchungen und mehr, übernimmt die Eventabteilung von Capelli Sport. Der Verein ist vor allem zuständig für die Teilnehmerakquise im Umfeld seines Vereins, die Benennung von Vereinsbetreuern und Helfern. Er stellt die Sportstätte zur Verfügung und sorgt gegen Erhalt der Verpflegungspauschale für die Organisation des Mittagessen. Alles Übrige, wie auch die Bereitstellung der Teilnehmerausrüstung oder des Trainingsmaterials, übernimmt das Team von Capelli Sport. Bei weiteren Fragen zu diesem Thema kontaktiere gerne unser Service-Team.



Wie ist der Ablaufplan eines Fußballcamps?

Das Eventteam von Capelli Sport reist am Vormittag des ersten Tages an. Es folgen gemeinsam mit dem Partnerverein der Aufbau, die Organisation und eine Schulung der integrierten Vereinsbetreuer. Die Kinder kommen gegen Mittag, erhalten ihre Ausrüstung und werden mittels einer vom Trainer übertragenen Sprachnachricht in die Story eingeführt und schon beginnt das Training. Am Abend des ersten Tages folgt ein erster Tageswettbewerb und die Kinder gehen bereits mit den ersten Pokalen und grandiosen Eindrücken nach Hause.

An Tag 2 steht am Vormittag ein Stationstraining auf dem Programm. Nach dem gemeinsamen Mittagessen gehen die kicker Kids bei der moderierten Mini-WM auf Torejagd.

Am Finaltag folgt zunächst wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Stationstraining bevor es nach dem Mittagessen dann beim Eltern-Kinder-Spielefest zur finalen Challenge des Fußballcamps und zur Auflösung der Story kommt. Nach der großen Siegerehrung verabschieden sich alle kicker Kids mit ihrer persönlichen Medaille und emotionalen Erinnerungen an das einzigartige Event.



Wer übernimmt die Organisation?

Bei dem kompletten Prozess von der Vereinbarung, Organisation, Durchführung und der Abrechnung steht dem Partnerverein ein persönlicher Ansprechpartner unseres Service-Teams zur Seite. Zahlreiche Aufgaben werden dabei zentral übernommen und unser Service-Team entlastet damit den Verein.

Welche Kosten kommen auf den Verein zu?

Das kicker Kids Fußballcamp ist für den Partnerverein vollständig kostenlos. Durch die großzügige Verpflegungspauschale, die Cashback-Leistung und der Möglichkeit des Caterings durch den Verein entstehen sogar lukrative Einnahmemöglichkeiten für deine Vereinskasse.

Wie kann ich ein kicker Kids Fußballcamp ausrichten?